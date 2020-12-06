ESKİŞEHİR - Çekiciyle otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi
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ESKİŞEHİR - Çekiciyle otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi

06.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:02

Eskişehir'de park halindeki otomobilin çekiye yüklenip çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de park halindeki otomobilin çekiye yüklenip çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentten çaldıkları aracı Ankara'ya götürdükleri iddiasıyla 2 zanlının tutuklandığı olaya ilişkin kamera kaydı ortaya çıktı.

Kayıtlarda çalıntı aracın yüklendiği çekicinin trafikte ilerlediği görülüyor.

Şüphelilerin, aynı yöntemle 5 kentten otomobil çaldıklarının tespit edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde Hasan K'ye (43) ait park halindeki aracın çalınarak çekiciye yüklenip götürüldüğünü belirlemişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile ortak çalışma sonucunda şüpheliler Onur A. ve Mustafa I. saklandıkları evlerde yakalanmıştı. Eskişehir'e getirilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

ESKİŞEHİR - Çekiciyle otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi
ESKİŞEHİR - Çekiciyle otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi
ESKİŞEHİR - Çekiciyle otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi
ESKİŞEHİR - Çekiciyle otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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