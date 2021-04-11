Son dakika haberi: Eskişehir'de yürüme engelli kadını telefonla dolandıran, Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Eskişehir'de telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı 83 yaşındaki yürüme engelli kadının 103 bin dolarını dolandırdığı gerekçesiyle Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli tutuklandı.