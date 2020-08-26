Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
26.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:47
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üst aramasında bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA