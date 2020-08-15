Son dakika haberi... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
15.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:52
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçeye bağlı kırsal Akın Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler M.K. ile S.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ile 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA