Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 101,84 gram bonzai, 8,47 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden, uyuşturucu sattığı öne sürülen Ş.Ç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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