Son dakika haberi: Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin 987'ye yükseldi
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Son dakika haberi: Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin 987'ye yükseldi

Son dakika haberi: Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin 987'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin 987'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin 987'ye yükseldi.

TÜİK, ülke ve şehirlere göre trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibariyle 24 milyon 841 bin 868'e ulaştı. Eskişehir'de ise trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 34 adet artarak, 304 bin 987'e ulaştı. Kentteki taşıtların 178 bin 135 adedi otomobil, 48 bin 419 adedi kamyonet, 35 bin 8'i motosiklet, 25 bin 108 adedi traktör, 10 bin 850 adedi kamyon, 4 bin 4 adedi minibüs, 2 bin 688 adedi otobüs, 775 adedi ise özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 304 bin 987'ye yükseldi - Haberler
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