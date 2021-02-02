Son dakika haberi... Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

02.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:43
Son dakika haberi... Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen Ş.E. ile S.E'nin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar steli ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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