Son dakika haberi | Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye ceza verildi

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Güllük Mahallesi Balkan Caddesi'nde durdurdukları araçta A.R.A. ile S.Ü'nün üzerinde ve otomobilde yaptıkları aramada 3 tabanca ve 24 fişek ile bir kesici alet ele geçirdi.

Daha sonra polis merkezine gelen ve ele geçirilen tabancalardan ikisinin kendisine ait olduğunu iddia eden M.N.A. ile A.R.A. ile S.Ü'ye 6136 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık