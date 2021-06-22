Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Eskişehir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yürüyen K.G. (33), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan K.G, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, firari şüpheliyi arama çalışması başlattı.

K.G'yi yaralayan zanlının sosyal medyada tartıştığı bir kişi olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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