Son dakika haberi | Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda motosikletli kurye görünümünde silah taşıyan şüphelinin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda motosikletli kurye görünümünde silah taşıyan şüphelinin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "silah kaçakçılığı ve silah ticareti" yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliden birinin motosikletli kurye görünümünde silah taşıdığı tespit edildi. Yeri belirlenen şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Ekiplerin takibiyle yakalanan şüpheli, üzerinde taşıdığı 5 silahla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinin yanı sıra araçlarında yapılan aramada, 10 tabanca, 110 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile 9 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar