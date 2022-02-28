Son dakika haberi: Eskişehir'de seyir halindeki tıra ateş ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi: Eskişehir'de seyir halindeki tıra ateş ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haberi: Eskişehir'de seyir halindeki tıra ateş ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Eskişehir'de "yol vermeme" nedeniyle hareket halindeki tıra ateş ettikleri iddia edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de "yol vermeme" nedeniyle hareket halindeki tıra ateş ettikleri iddia edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeki bir tıra, yanından geçen otomobilden ateş açılması üzerine tır şoförü polisi aradı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobildeki şüpheliler Ö.Y, M.S, İ.D. ve K.Y'yi yakaladı.

"Trafikte yol vermeme" nedeniyle tıra ateş ettikleri öne sürülen şüphelilerin aracında ve üst aramalarında 2 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Polis, Güncel, Haberler

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