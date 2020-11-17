Son dakika haberi... Eskişehir'de sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı

Son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.