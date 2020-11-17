Son dakika haberi... Eskişehir'de sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberi... Eskişehir'de sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı

17.11.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:33
Son dakika haberi... Eskişehir'de sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı

Son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

ESKİŞEHİR'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'ye, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ciddi belirti göstermeyen Bilge ve Bildirici'nin evlerinde tedaviye alındığı bildirildi.


Son dakika haberi... Eskişehir'de sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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