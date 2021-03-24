Son dakika haberi | Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 44 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 44 kişiye idari para cezası verildi.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 44 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı özel ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 44 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 232 bin 100 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yerinin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Aynı adreste, polise görevlerini yaptırmamak için direnen 7 kişi ile hırsızlık suçundan aranan 1 zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar