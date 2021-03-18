Son dakika haberi: Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 44 kişiye para cezası
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Son dakika haberi: Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 44 kişiye para cezası

18.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:39
Son dakika haberi: Eskişehir'de ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 44 kişiye para cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 44 kişiye idari para cezası verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 44 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı özel ekipler, Yenibağlar Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 44 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 232 bin 100 lira ceza uygulandı.

İş yerinin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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