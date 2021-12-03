Son dakika haberi | Eskişehir'de polisten huzurevi sakinlerine trafik eğitimi - Haberler
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Son dakika haberi | Eskişehir'de polisten huzurevi sakinlerine trafik eğitimi

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Eskişehir'de polisten huzurevi sakinlerine trafik eğitimi

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de huzurevinden barınanlar ile huzurevi personeline trafik eğitimi verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de huzurevinden barınanlar ile huzurevi personeline trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli Maide Bolel Huzurevi'ne barınanlar ile huzurevi çalışanlarına "yaya güvenliği eğitimi", "toplu taşıma" ve "özel araçlarda güvenli yolculuk" konularında trafik eğitimi verdi.

Eğitim sonunda huzurevi sakinlerine ve personele çiçek ve maske hediye edildi.

Son dakika haberi | Eskişehir'de polisten huzurevi sakinlerine trafik eğitimi

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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