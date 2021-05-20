Son dakika haber... Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir'de üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Uluönder mahallesinde devriye görevi gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Ekipleri fark ederek kaçan şüpheli H.A. (23) kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan şahsın yapılan üst aramasında ele geçirilen, bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet hassas teraziye el konulurken, şahıs gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı