Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
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Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı

Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de 'LGBT Onur Haftası' adı altında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

ESKİŞEHİR'de 'LGBT Onur Haftası' adı altında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Grubun bir araya gelmesini ve pankart açmasını engelleyen polis, 20 göstericiyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de bir grup, LGBT Onur Haftası adı altında İstiklal Mahallesi'ndeki Porsuk Çayı Adalar mevkiinde farklı noktalarda bir araya geldi. Eskişehir Valiliği'nden herhangi bir yürüyüş izni olmadığı belirtilen göstericilere polis uyarılarda bulunarak müdahale etti. Farklı sokaklarda ve buluştukları kafede LGBT bayrakları açarak slogan atan 19 gösterici ile 1 avukat gözaltına alınarak ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bazı göstericiler ise polisin gözaltı uygulamasına direnirken, kısa süreli arbedeler yaşandı. Adalar mevkiinde bir grup avukat ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Avukatlara dağılması yönünde uyarı anonsları yapılırken, grubun etrafı Çevik Kuvvet ekiplerince sarıldı. Avukatlar, görüşmelerinin ardından gözaltı işlemi uygulamadan bırakıldı.


Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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