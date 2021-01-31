Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
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Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

31.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:46
Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de daha önceden mühürlenen dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR'de daha önceden mühürlenen dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokalinin yeniden açılarak kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe savcılık izniyle baskın yapılırken, 38 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 39 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ve kumar oynamak suçundan toplamda 119 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Dernek sorumlusu hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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