Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar operasyonu
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Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar operasyonu

11.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:37
Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar operasyonu

Son dakika haber: Eskişehir'de kumar oynadıkları iddia edilen 8 şüpheliye toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir'de kumar oynadıkları iddia edilen 8 şüpheliye toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından daha önce mühürlenen İstiklal Mahallesindeki adrese yapılan kontrolde mührün bozulduğu görüldü. Bunun üzerine içeri giren ekipler, masalarda oyun oynandığını tespit etti. Ekipler oyun oynayan 8 şüpheliye 3 bin 150'er lira para cezası uyguladı. Toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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