Son dakika haberi! Eskişehir'de kumar operasyonu

Eskişehir'de kumar oynadıkları iddia edilen 8 şüpheliye toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından daha önce mühürlenen İstiklal Mahallesindeki adrese yapılan kontrolde mührün bozulduğu görüldü. Bunun üzerine içeri giren ekipler, masalarda oyun oynandığını tespit etti. Ekipler oyun oynayan 8 şüpheliye 3 bin 150'er lira para cezası uyguladı. Toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı