Son dakika haberi: Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan iki dernek binasındaki 97 kişiye ceza
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Son dakika haberi: Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan iki dernek binasındaki 97 kişiye ceza

03.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:56
Son dakika haberi: Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan iki dernek binasındaki 97 kişiye ceza

Son dakika haberi: Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 97 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 97 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.

Polisler, iki dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 97 kişiye toplam 305 bin 550 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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