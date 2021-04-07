Son dakika haberi! Eskişehir'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Son dakika haber: Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, halkın yoğun olduğu bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, halkın yoğun olduğu bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Eskibağlar Mahallesi'ndeki park ve caddelerde yaptığı kontrollerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Ekipler, maske ve mesafe kuralına uymayan kişilere idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar