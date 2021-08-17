Son dakika haberi | Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de kaybolan üniversite öğrencisi gencin cesedine ulaşıldı.

Eskişehir'de kaybolan üniversite öğrencisi gencin cesedine ulaşıldı.

71 Evler Mahallesi'ndeki evinden 9 Ağustos'ta ayrılmasının ardından haber alınamayan Salih Güngör (22) için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Büyük Ayı ve çeşitli kuruluşlara bağlı ekipler, Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda çalışma yürüttü.

Gencin cansız bedeni, ormanlık alanda arama yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Bölüğü timleri tarafından bulundu.

Güngör'ün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar