Son dakika haberi... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen 1 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla şüphelinin evinde yapılan aramalarda 12 bin sarılmış sigara, 8 bin 800 makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile kömürü, 4 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 75 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA