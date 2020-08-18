Son dakika haberi... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu
Son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
18.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:55
ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen 1 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla şüphelinin evinde yapılan aramalarda 12 bin sarılmış sigara, 8 bin 800 makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile kömürü, 4 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 75 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA