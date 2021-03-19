Son dakika haberi | Eskişehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | Eskişehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

19.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:18
Son dakika haberi | Eskişehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl merkezi, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yaptıkları belirlenen 14 şüpheli saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde 451 gram bonzai, 20 gram toz esrar, 2 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanılan aparat, 2 tabanca, 183 kilo kıyılmış kaçak tütün, 17 bin 980 içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 40 bin 200 adet 20'lik makaron, 4 kilo nargile tütünü, 31 bin 500 sarma kağıdı ele geçirildi.

Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 11'i adliyeye sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince son 3 ayda yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri değerlendirilen 10 şüphelinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 3'nün tutuklandığı, 7'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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