Son dakika haberi! Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Haberler
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Son dakika haberi! Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir'i Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ile Ankara'ya bağlayan kara yollarında Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan'ın da katıldığı havadan denetim yaptı.

Kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.

Denetimde seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, yükü kara yoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda beklemek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kurallarına uymayan 26 araç sürücüsüne toplam 12 bin 422 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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