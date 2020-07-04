Son dakika haberi! Eskişehir'de hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı Son dakika habere göre Eskişehir'de bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'nde bir evden 12 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Polis, yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler M.A, O.K, E.M. ile G.K'yi saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA