Son dakika haberi: Eskişehir'de havadan trafik denetiminde kural ihlali yapan 23 sürücüye ceza uygulandı
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Son dakika haberi: Eskişehir'de havadan trafik denetiminde kural ihlali yapan 23 sürücüye ceza uygulandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Eskişehir'de havadan trafik denetiminde kural ihlali yapan 23 sürücüye ceza uygulandı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de jandarma ekiplerince helikopterle yapılan trafik denetiminde kural ihlali tespit edilen 23 sürücüye 13 bin 842 lira ceza kesildi.

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince helikopterle yapılan trafik denetiminde kural ihlali tespit edilen 23 sürücüye 13 bin 842 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahat ile ulaşımın sağlanması amacıyla trafik sorumluluk bölgesindeki kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Havadan trafik denetiminde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmak gibi ihlalleri nedeniyle 23 sürücüye 13 bin 842 lira ceza uygulandığı ifade edilen açıklamada, denetimlerin artan kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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