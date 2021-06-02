Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR'de FETÖPDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de FETÖPDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu tespit edilen askeri okulla ilişi kesilmiş M.K., KHK ile ihraç edilen emniyet amiri İ.E. ile komiser A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi yakalanarak gözaltına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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