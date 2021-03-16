Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

16.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:54
Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin asker yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin asker yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verdiği 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında yer aldıkları bildirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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