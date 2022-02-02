Son dakika haberi | Eskişehir'de evini kundakladığı iddia edilen genç gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kendi evini ateşe verdiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Zafer Mahallesi Çetingüç Sokak'taki evden yükselen dumanı fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, evde mahsur kalan kişi ya da kişiler olabileceği ihtimaline karşı çalışma yaptı.

İçeride kimsenin bulunmadığını belirleyen itfaiye görevlileri, alevleri söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının ardından çalışma başlatan polis, yaşadığı evi kundakladığı öne sürülen Mert Şükrü E'yi (21) gözaltına aldı.

Babasından tedavi için yardım çağrısı

Gencin babası Sezgin E, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir an önce tedavi altına alınmasını istedi.

Oğlunun, çevresine zarar verdiğini dile getiren Sezgin E, şunları söyledi:

"Evden uzaklaştırma kararlarını üç kez ihlal etti. Benim ve eşinin annesinin evine zarar verdi. Şikayetçi olandan önce eve geliyor. Ben artık bıktım, gücüm kalmadı. En sonunda kendi evini kundakladı. Bizi de yakacaktı. Benim engelli çocuğum var. İki gün sonra çocuğumun ameliyatı var. Hangisiyle uğraşayım. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bu çocuk madde bağımlısı."

İlgili makamlara dilekçe verdiğini aktaran Sezgin E, tedavi için destek beklediğini sözlerine ekledi.