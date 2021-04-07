Son dakika haberi | Eskişehir'de ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.S. ve Ü.K'nin bulunduğu otomobili Sakintepe Mahallesi yakınlarında durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen insan yüzü figürü bulunan heykel ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar