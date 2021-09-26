Son dakika haberi | Eskişehir'de asayiş denetiminde 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezinde yapılan asayiş denetiminde 3 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezinde yapılan asayiş denetiminde 3 şüpheli gözaltına alındı.
Güllük ve Zafer mahallelerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timi ekipleri, şüpheliler Ahmet A, Muhammet E. ile Sefa K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında 3 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri