Son dakika haberi: Eski Türkiye şampiyonu milli atlet Mehmet Solmaz hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Eski Türkiye şampiyonu milli atlet Mehmet Solmaz hayatını kaybetti

22.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:40
Son dakika haberi: Eski Türkiye şampiyonu milli atlet Mehmet Solmaz hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Atletizmde 400 metre engellide Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu Mehmet Solmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Atletizmde 400 metre engellide Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu Mehmet Solmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1970'li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Solmaz'ın İzmir'de vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mehmet Solmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve atletizm camiasına baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Solmaz'ın, dün kılınan ikindi namazına müteakip İzmir Karabağlar Paşabahçe mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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