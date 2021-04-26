Son dakika haberi! Eski Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, askerlerin evine saldırdığını iddia etti
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Son dakika haberi! Eski Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, askerlerin evine saldırdığını iddia etti

Son dakika haberi! Eski Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, askerlerin evine saldırdığını iddia etti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Eski Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, askerlerin evine saldırdığını iddia etti.

Eski Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, askerlerin evine saldırdığını iddia etti.

Mahmud, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, hükümet güçlerinin başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki konutuna saldırdığını belirtti.

Mahmud, "(Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu) komutasındaki askerlerin evime saldırması talihsiz bir durum. Daha önce, güvenliği siyasallaştırmanın tehlikeleri konusunda zaten uyarmıştım. Fermacu, sonuçlardan sorumludur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Somali Güvenlik Bakanı Hasan Hundubey Jimale, konuya ilişkin devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Mahmud'un iddiasının "temelsiz" olduğunu savundu.

Jimale, "Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin eski lideri olduğu için 2017'den beri Somali cumhurbaşkanlığının korumasının altında bu nedenle ona saldırmak mümkün değil." diye konuştu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün Cumhurbaşkanı Fermacu destekçisi ve muhalefet yanlısı askerler arasında çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Seçim krizinin haftalardır devam ettiği ülkede, Cumhurbaşkanı Fermacu, 14 Nisan'da, kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Yasa, iki yıl içinde düzenlenecek seçimlerin, "bir kişi, bir oy" ilkesiyle yapılmasını da içeriyor.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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