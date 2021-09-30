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Son dakika haberi... Eski sevgiliye "şekerli" tuzak kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Eski sevgiliye "şekerli" tuzak kamerada Bahçelievler'de eski sevgilisinin otomobilinin hidroliğine şeker döken şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Hızla giden aracını güçlükle durduran kadın, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra eski sevgilisinden şikayetçi oldu Bahçelievler'de...

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Eski sevgiliye "şekerli" tuzak kamerada

Bahçelievler'de eski sevgilisinin otomobilinin hidroliğine şeker döken şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Hızla giden aracını güçlükle durduran kadın, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra eski sevgilisinden şikayetçi oldu

İSTANBUL - Bahçelievler'de eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker döken şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı. Kaza yapmaktan son anda kurtulan hemşire kadın, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından eski sevgilisinden şikayetçi oldu.

Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. İddiaya göre, otomobili ile işe gitmek için yola çıkan hemşire, yola çıktı. Bir süre ilerleyen hemşire, freninin tutmadığını fark edince büyük bir şok yaşadı. Kısa süre sonra kendisini toparlayan kadın, aracını güçlükle durdurabildi. Ardından aracını tamire gönderdi. Tamirhanede yapılan incelemede aracın fren hidroliği bölümünde şeker döküldüğü ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Güvenlik kamerası kayıtları gerçeği ortaya çıkardı

Hemşire görüntülerde 4 yıldır beraber olduğu anca şiddet nedeniyle ayrıldığı Mazlum T.'nin otomobilinin yanına geldiğini fark etti. Kendisinde aracın anahtarı da bulunan adam., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hemşire, Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika haberi... Eski sevgiliye şekerli tuzak kamerada

Son dakika haberi... Eski sevgiliye şekerli tuzak kamerada

Son dakika haberi... Eski sevgiliye şekerli tuzak kamerada

Son dakika haberi... Eski sevgiliye
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş

Freni tutmayan kadın, gerçeği tamircide öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş
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