Son dakika haberi | ESKİ SEVGİLİNİN BIÇAKLADIĞI HALİM, 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
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Son dakika haberi | ESKİ SEVGİLİNİN BIÇAKLADIĞI HALİM, 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'da Tuğba Bahar Türkel'in (28) çıkan tartışmada göğsünden bıçakladığı eski sevgilisi Halim Bayram (38), hastanede 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KÜTAHYA'da Tuğba Bahar Türkel'in (28) çıkan tartışmada göğsünden bıçakladığı eski sevgilisi Halim Bayram (38), hastanede 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 4 Temmuz gecesi 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. Halim Bayram ile konuşmak için evine gittiği eski sevgilisi Tuğba Bahar Türkel arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Türkel, Bayram'ı göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Yaralı halde evin önüne çıkan Bayram yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşı Halim Bayram'ı aracıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından kaçan Tuğba Bahar Türkel ise polis ekiplerince yakalanıp 4 Temmuz gecesi tutuklandı. Bayram'ın ağır yaralı olarak evden çıktığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Halim Bayram, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Son dakika haberi | ESKİ SEVGİLİNİN BIÇAKLADIĞI HALİM, 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi | ESKİ SEVGİLİNİN BIÇAKLADIĞI HALİM, 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi | ESKİ SEVGİLİNİN BIÇAKLADIĞI HALİM, 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi | ESKİ SEVGİLİNİN BIÇAKLADIĞI HALİM, 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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