Son dakika haberi... Eski Senegal Dışişleri Bakanı Alioune Badara Cisse hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Eski Senegal Dışişleri Bakanı Alioune Badara Cisse hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Eski Senegal Dışişleri Bakanı Alioune Badara Cisse hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Eski Senegal Dışişleri Bakanı ve Senegal Cumhuriyeti Arabulucusu Alioune Badara Cisse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.

Eski Senegal Dışişleri Bakanı ve Senegal Cumhuriyeti Arabulucusu Alioune Badara Cisse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, 63 yaşındaki Cisse'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall de Twitter'dan, Cisse'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek Cisse'yi rahmetle andı.

Cisse, 2015'te getirildiği Senegal Cumhuriyeti Arabuluculuğu görevini 5 Ağustos'a kadar sürdürmüş, 2012'de Cumhurbaşkanı Sall ilk seçildiğinde 7 ay Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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