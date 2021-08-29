Son dakika haberi... Eski Senegal Dışişleri Bakanı Alioune Badara Cisse hayatını kaybetti
Edinilen son dakika haberine göre Eski Senegal Dışişleri Bakanı ve Senegal Cumhuriyeti Arabulucusu Alioune Badara Cisse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.
Eski Senegal Dışişleri Bakanı ve Senegal Cumhuriyeti Arabulucusu Alioune Badara Cisse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlerde, 63 yaşındaki Cisse'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Macky Sall de Twitter'dan, Cisse'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek Cisse'yi rahmetle andı.
Cisse, 2015'te getirildiği Senegal Cumhuriyeti Arabuluculuğu görevini 5 Ağustos'a kadar sürdürmüş, 2012'de Cumhurbaşkanı Sall ilk seçildiğinde 7 ay Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan