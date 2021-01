ESKİ SAVCININ DOLANDIRICILIK DAVASI; 13 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

BAKIRKÖY Adliyesi'nde bir meslektaşını ve katibini dolandırdığı iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılık " suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen eski savcı Tamer C.'nin yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eylemin her iki şikayetçiye karşı "Basit dolandırıcılık" suçunu oluşturduğunu belirtilerek sanık Tamer C'nin toplam 13 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık sanık Tamer C. katılmadı. Şikayetçi savcı Gökhan S. ve katip Özcan D. ise duruşmada hazır bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca, sanığın şikayetçilerin zararını karşılamaması üzerine uzlaştırma sağlanamadığı bildirildi. Duruşmada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı mütalaasında, hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılan sanığın, şikayetçilere yönelik eylemlerinin ortaya çıktığı ancak Yargıtay içtihatları ve iddianame anlatımına göre her iki şikayetçiye yönelik eylemlerinin "Basit dolandırıcılık" suçunu oluşturduğu kaydetti. Her iki şikayetçiye yönelik "Basit dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 13 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Sanık Tamer C.'nin avukatı savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Savunma için süre veren mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrolün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, eski savcı Tamer C'nin, şikayetçi savcı Gökhan S'den Dikili'de bir tarlanın, arsa vasfına dönüştürüleceğini söyleyerek 500 bin TL'yi aldığı, katip Özcan D.'den ise sigorta şirketinde tanıdığı olduğunu ve kendisine araç alabileceğini söyleyerek 202 bin TL para aldığı iddia ediliyordu. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Tamer C. ise "Kimseden dolandırma kastıyla para almadım. Almış olduğum paralar, arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Kişilere olan borcumu kabul ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı