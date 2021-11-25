Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı Adana'da meslekten ayrılan eski polis evinin önünde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

ADANA (İHA) - Eski polis, evinin önünde Kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

ADANA - Adana'da meslekten ayrılan eski polis evinin önünde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Olay, saat: 20.20 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polislikten istifa eden G.Y, evine doğru gittiği sırada motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda tabancayla bacağının 3 farklı yerinden yaralanan G.Y kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Daha sonra boş kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Eski polis, evinin önünde kar maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Özel harekat polisi eşini öldüren kadın: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı

Özel harekat polisi eşini öldüren kadın: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı

 Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası

Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası

 Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title