Son dakika haberi: Eski Nikaragua Devlet Başkanı Enrique Bolanos Geyer hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir dönem yolsuzlukla mücadelede öne çıkan eski Devlet Başkanı Enrique Bolanos Geyer'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir dönem yolsuzlukla mücadelede öne çıkan eski Devlet Başkanı Enrique Bolanos Geyer'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Aile mensuplarının açıklamasına göre, Geyer, Nikaragua'nın başkenti Managua'daki evinde 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Muhafazakar bir siyasetçi olarak bilinen Geyer, Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetini 2001 seçimlerinde büyük farka yenerek devlet başkanlığını kazanmıştı.

Geyer'in ülkede hukuk yollarının aktif şekilde işletilmesi için caydırıcı yasaların çıkartılmasını teşvik etmesinin yanı sıra yolsuzluk soruşturmalarının üzerine kararlı şekilde gitmesi, uluslararası arenada bu yönüyle tanınmasına neden olmuştu.

Eski Devlet Başkanı Arnoldo Aleman mahkum edildi

Ülkede 1997-2002 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütürken 100 milyon dolar kamu parasını kişisel hesabına aktarmasıyla suçlanan Aleman, 2003'te 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nikaragua'da 1998'de meydana gelen Mitch Kasırgası'nda 3 binden fazla kişinin ölmesi ve 700 bin civarında insanın evsiz kalmasının ardından Geyer, "Kollarımızı sıvayalım" sloganıyla ülkede büyük seferberlik başlatmıştı.

Geyer, ülkede ekonominin istikrara kavuşturulması ve yoksulluğun bitirilmesi amacıyla ABD ile "KAFTA" adı verilen Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan