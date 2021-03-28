Son dakika haberi | Eski Madagaskar Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka, 84 yaşında grip tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Eski Madagaskar Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka, 84 yaşında grip tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Eski Madagaskar Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka, 84 yaşında grip tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'ın eski Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka yaşamını yitirdi.

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'ın eski Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka yaşamını yitirdi.

Ailesi, 84 yaşındaki Ratsiraka'nın grip tedavisi gördüğü askeri hastanede, bu sabah vefat ettiğini duyurdu.

Doktorlar, eski cumhurbaşkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin, negatif çıktığını açıklamıştı.

Amiral lakaplı, asker kökenli Didier Ratsiraka, 1975-1993 ve 1997-2002 yılları arasında 2 dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Eski Madagaskar Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka, 84 yaşında grip tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 14:16:06. #1.14#
title