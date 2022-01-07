Son dakika haberi: Eski Lübnan Başbakanı Hariri, ulusal diyalog toplantısına katılmayı reddetti

Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "ulusal diyalog" toplantısına katılmayacağını belirtti.

Hariri, Avn'ın 27 Aralık 2021'de ülkedeki tüm siyasi partilere sorunların çözümü için yaptığı ulusal diyalog çağrısına yanıt verdi.

"Bu düzeydeki tüm diyalog toplantıları milletvekili seçimlerinden sonra gerçekleşebilir." diyen Hariri, Avn'ın çağrısını yaptığı toplantıya katılmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, "Lübnan'ı korumaya yönelik savunma stratejisinin geliştirilmesi, idari ve mali yapının yerelleşmesi" gibi konuların ele alınması için ulusal diyalog çağrısında bulunmuştu.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta genel seçimlerin yapılması bekleniyor.

Hariri, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 2019'da istifa etmişti

Hariri, Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösteriler üzerine başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Eski Başbakan Hariri, Beyrut'ta meydana gelen liman patlaması ve derinleşen ekonomik krizin ardından Kasım 2020'de yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Ancak Hariri, siyasi partiler arasında bir konsensüs sağlayamayıp hükümeti kuramadığı için Temmuz 2021'de görevinden tekrar istifa etmişti. Hariri'nin halihazırda yurt dışında ikamet ettiği belirtiliyor.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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