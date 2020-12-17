Son dakika haberi: Eski Lübnan Başbakanı Hariri: Beyrut'taki patlama davasında kimse yargıdan kaçamaz
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Son dakika haberi: Eski Lübnan Başbakanı Hariri: Beyrut'taki patlama davasında kimse yargıdan kaçamaz

17.12.2020 00:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:40
Son dakika haberi: Eski Lübnan Başbakanı Hariri: Beyrut'taki patlama davasında kimse yargıdan kaçamaz

Son dakika haberler... Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri, Beyrut'taki patlama davasında kimsenin yargıdan kaçamayacağını belirtti.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri, Beyrut'taki patlama davasında kimsenin yargıdan kaçamayacağını belirtti.

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Hariri, hükümeti kurma hedefinin, "ülke ekonomisindeki çöküşü durdurmak ve Beyrut'u yeniden inşa etmek" olduğunu söyledi.

Hariri, "Bu hedefe ulaşılması yalnızca üzerinde anlaşılan reformların yapılması, Lübnan'da yeniden (dış ülkelerin yardımı ve Dünya Bankasından) para akışının sağlanmasıyla mümkün." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin devam eden davayla ilgili de değerlendirmede bulunan Hariri, "Öncelikle mağdurların ve ailelerinin tüm gerçekleri ve sorumluları bilmek hakkı ve kimse yargıdan kaçamaz." ifadesini kullandı.

Hariri, geçen çarşamba yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğu son kabine listesindeki 18 bakanın teknokratlardan oluştuğunu ve bunların siyasi şahsiyetlerden olmadıklarını dile getirmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım'da patlamayla ilgili 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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