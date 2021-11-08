Son dakika haberi! Eski istihbaratçı Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası (2)

'TÜRK MAHKEMESİ ADİL BİR YARGILAMA YAPTI'

Beraat eden sanık Seda Chamatzoglou'nun avukatı Neslihan Koçer, duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Koçer, 2017 Eylül ayında müvekkilinin gözaltına alınması ile başlayan yaklaşık 4 yıllık yargısal sürecin sonuna geldiklerini belirterek, "Müvekkilim hiçbir bağlantısı ve iltisakı olmamasına rağmen maalesef böyle bir davada yargılandı. Bu süreçte hem maddi hem de manevi olarak çok sıkıntı çekti ve itibarı zedelendi. Ancak müvekkilim en başından beri devletine inanmış ve Türk adaletine güvenmiştir. Devletine olan inancıyla bildiği her şeyi anlatmış, adaletin yerini bulması için elinden gelen çabayı göstermiştir. Netice olarak adaleti sağlayacağına inandığımız yüce Türk mahkemesi, adil bir yargılama yapmış ve müvekkilin FETÖ/PDY terör örgütüne yardım suçundan beraatına karar vermiştir. Adaletin tam ve eksiksiz sağlanması beni ve müvekkilimi mutlu etmiştir. Bu vesile ile başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ile anarak bağımsız Türk yargısına teşekkürlerimiz sunuyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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