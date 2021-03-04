Son dakika haberi! Eski istihbaratçı Aktepe'ye verilen hapis cezasını Yargıtay onadı

Gelen son dakika haberlerine göre TELEKOMÜNASYON İletişim Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da görev yapan, Mobese sisteminin 'B'si olarak bilinen eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye, FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan verilen 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

TELEKOMÜNASYON İletişim Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da görev yapan, Mobese sisteminin 'B'si olarak bilinen eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye, FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan verilen 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Basri Aktepe, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aktepe'nin avukatları delillerin hukuka uygun toplanmadığı ve yargılamanın usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onadı. Ceza dairesi kararında, yargılama su¨recindeki usuli is¸lemlerin kanuna uygun olarak yapıldıgˆı, hu¨kme esas alınan tu¨m delillerin hukuka uygun elde edildigˆinin belirlendigˆi, as¸amalarda ileri su¨ru¨len iddia ve savunmaların temyiz denetimini sagˆlayacak bic¸imde eksiksiz olarak sergilendigˆine dikkat çekildi. Vicdani kanının kesin, tutarlı ve c¸elis¸meyen verilere dayandırıldıgˆı, eylemlerin dogˆru olarak nitelendirildigˆi ve kanunda o¨ngo¨ru¨len suc¸ tipine uydugˆu, yaptırımların kanuni bagˆlamda s¸ahsiles¸tirilmek suretiyle uygulandıgˆının anlaşıldığı belirtilerek, temyiz davasının esastan deddine hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN