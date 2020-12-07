Son dakika haberi | Eski İspanya Başbakanı Zapatero, AB'den Venezuela'da yapılan parlamento seçimlerini yeniden düşünmesini istedi
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Son dakika haberi | Eski İspanya Başbakanı Zapatero, AB'den Venezuela'da yapılan parlamento seçimlerini yeniden düşünmesini istedi

07.12.2020 03:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 03:16
Son dakika haberi | Eski İspanya Başbakanı Zapatero, AB'den Venezuela'da yapılan parlamento seçimlerini yeniden düşünmesini istedi

Son dakika haber: Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Avrupa Birliğinin (AB) Venezuela'da yapılan parlamento seçimleri üzerinde yeniden düşünmesini talep etti.

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Avrupa Birliğinin (AB) Venezuela'da yapılan parlamento seçimleri üzerinde yeniden düşünmesini talep etti.

Venezuela basınında çıkan habere göre, dün yapılan Ulusal Meclis (AN) seçimlerini takip etmek üzere uluslararası gözlemci olarak ülkede bulunan Zapatero, AB'nin Venezuela'ya yönelik politikalarını yeniden ele alması ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ayrılması gerektiğini belirtti.

Zapatero, AB'nin Venezuela'daki seçimlerden sonra bu ülkeyle ilgili yeniden değerlendirme yapmasının önemine işaret ederek "Diplomasi, barışçıl bir çözümden geçiyor, AB yaptırım ve tanımama politikasıyla neye hizmet ettiğini iyi düşünmeli." ifadesini kullandı.

Ekonomik ve sosyal krize neden olan yaptırımlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Zapatero, AB'nin Venezuela'da herkesle diyalog içinde olmasını istedi.

Zapatero, yaptırımlarla ve zorlamalarla bir yere varılamayacağını, ülkede ulusal diyalog masasının kurulması gerektiğini söyledi.

AB, Venezuela'da özgür ve adil seçimler için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle 6 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerinin ertelenmesini istemişti.

Venezuela'da halk, en son 2015'te yapılan parlamento seçimlerinin ardından muhaliflerin çoğunluğu oluşturduğu Ulusal Mecliste (AN) 2021-2026 yıllarında görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere dün sandık başına gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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