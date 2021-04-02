HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Genel Kurulunda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Erkan Kandemir Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Demet Akalın İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kocaeli Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 20:42:58. #1.15#
title