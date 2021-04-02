HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Genel Kurulunda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi.
Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz