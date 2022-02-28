Son dakika haberi! Eski hastane binası okula dönüştürüldü, şehit polisin ismi verildi

DİYADİN, AĞRI (DHA) - AĞRI'nın Diyadin ilçesinde eski devlet hastanesi binası 8 derslikli ilkokula dönüştürüldü. 225 öğrencinin eğitim-öğretim göreceği okula 2019 yılında Mardin'in Ömerli ilçesinde şehit olan polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın ismi verildi.

Diyadin ilçesinde bir süredir atıl halde bekleyen eski hastane binası yapılan tadilatla 8 derslikli okula dönüştürüldü. Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle yapılan ve 225 öğrencinin eğitim göreceği ilkokul törenle açıldı. 7 Eylül 2019'de Mardin'in Ömerli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adı verilen okulun açılışına Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Varol ve beraberindekiler, sınıfları gezdi.