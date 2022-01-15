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Son dakika haberi... Eski Fenerbahçeli Nani, Venezia'ya transfer oldu

Son dakika haberi... Eski Fenerbahçeli Nani, Venezia'ya transfer oldu
AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Son dakika haberi: İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Venezia, Portekizli oyuncu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Venezia, Portekizli oyuncu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sürecek anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak ABD'nin Orlando takımında forma giyen Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.

Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nani, İngiltere'nin Manchester United takımı ile 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Lig Kupası ve Sporting Lizbon ile 3 Portekiz Kupası zaferi yaşamıştı.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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Son dakika haberi: İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Venezia, Portekizli oyuncu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.

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