Son dakika haberi... Eski Fenerbahçeli Nani, Venezia'ya transfer oldu
AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Son dakika haberi: İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Venezia, Portekizli oyuncu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Venezia, Portekizli oyuncu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sürecek anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Son olarak ABD'nin Orlando takımında forma giyen Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.
Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nani, İngiltere'nin Manchester United takımı ile 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Lig Kupası ve Sporting Lizbon ile 3 Portekiz Kupası zaferi yaşamıştı.
AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri