Son dakika haberi: Eski Fas Başbakanı Benkiran, Hint keneviri tasarısı nedeniyle aldığı parti üyeliğini dondurma kararından vazgeçti
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Son dakika haberi: Eski Fas Başbakanı Benkiran, Hint keneviri tasarısı nedeniyle aldığı parti üyeliğini dondurma kararından vazgeçti

Son dakika haberi: Eski Fas Başbakanı Benkiran, Hint keneviri tasarısı nedeniyle aldığı parti üyeliğini dondurma kararından vazgeçti
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Eski Fas Başbakanı ve iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) eski Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kullanılmasına izin veren yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından daha önce parti üyeliğini askıya...

Eski Fas Başbakanı ve iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) eski Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlarla kullanılmasına izin veren yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından daha önce parti üyeliğini askıya alma kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Fas'taki parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisinde Hint keneviri tasarısını onaylanmasının ardından "Alyaoum 24" haber sitesine açıklama yapan Benkiran, daha önce aldığı parti üyeliğini askıya alma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, PJD milletvekillerinin oylamada ret oyu kullanmasının ardından "Eski pozisyonuma döneceğim." ifadesini kullanan Benkiran, söz konusu tasarının parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisindeki oylamasının tamamlanmasını beklemeyi planladığını vurguladı.

Benkiran, Temsilciler Meclisindeki oylamada PJD üyelerinin tasarıya ret oyu kullanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "bu oylamanın, partinin görev tanımı ve ilkelerine bağlılığından hareketle bir ruhu olduğunu gösterdiğini" aktardı.

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımına izin veren yasa tasarısı, parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Tasarı PJD'den 48 milletvekilinin ret oyuna karşılık 119 oyla kabul edildi.

Tasarının onay prosedürünü tamamlaması, resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi için, parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde onaylanması gerekiyor.

Tartışmalı Hint keneviri yasa tasarısı

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken bazıları, ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.

Fas hükümetinden 25 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede Hint kenevirinin meşru kullanımıyla ilgili bir yasa tasarısının incelenmeye başlandığı ifade edilmişti.

Tasarının sunum raporunda, "yasal kenevir ekim alanlarının geliştirilmesinin, çiftçilerin gelirini artıracağı ve onları uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarından koruyacağı" aktarılmıştı.

Fas basınında, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarının 11 Mart'ta Bakanlar Kurulunda onaylandığı yer almıştı. Hükümet, nisan başlarında, yasa tasarısının meclise sevk edildiğini duyurmuştu.

Benkiran, tasarının Bakanlar Kurulunda onaylanmasının hemen ardından parti üyeliğini askıya aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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Son dakika haberi: Eski Fas Başbakanı Benkiran, Hint keneviri tasarısı nedeniyle aldığı parti üyeliğini dondurma kararından vazgeçti - Haberler
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